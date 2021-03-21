На Украине отвергли новые предложения России по Донбассу

Киев не согласен на новые предложения замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, представляющего Россию на переговорах "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция), которые он изложил в письме советникам лидеров указанных государств. Об этом говорится в письме главы офиса президента Украины Андрея Ермака, адресованном политическим советникам "нормандского формата".

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"Мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021", - говорится в письме Ермака, которое приводит в воскресенье издание "Украинская правда".

Он при этом выразил удивление "своеобразной интерпретацией" РФ итогов видеоконференции политических советников "нормандского формата". Глава офиса президента Украины добавил, что Киев готов к проведению дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений, прекращения огня и урегулирования конфликта в целом.

Ермак после видеоконференции вечером 18 марта предложил созвать на следующий день заседание группы по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе. Он также рекомендовал принять на уровне "нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня в Донбассе, который был установлен 27 июля 2020 года.

В то же время Козак после конференции направил представителям стран "нормандской четверки" письмо, в котором говорится об отказе Украины полноценно выполнять договоренности по Донбассу. Он предложил коллегам по формату зафиксировать обязательство Киева до 19 марта дать письменную позицию по выполнению "Минска-2". Козак констатировал, что "одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении практических результатов изнурительных переговоров в "нормандском формате" является ненадлежащая их организация".

Саботаж в контактной группе

В минувшую среду Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) и делегация Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах заявили по итогам заседания контактной группы, что Киев продолжает саботаж ее работы. Полпред России в контактной группе Борис Грызлов также заявил, что очередное заседание группы в политической части было сорвано. Как отметила глава МИД ДНР, представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова, представители Киева в контактной группе демонстрируют своим поведением, что их не интересует реальное мирное урегулирование и жизни 4 млн жителей Донбасса.