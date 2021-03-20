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Австралию поразила «мышиная чума» 

Майк Габриелян 14 часов назад
Австралию поразила «мышиная чума»
Фото: Reuters
Австралию атаковали полчища мышей. Грызунов так много, что ночью создается впечатление, будто «земля движется». При этом животные настроены враждебно: они укусили несколько человек, передает Reuters.
Мышиная «чума» поразила сельские общины в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Из-за небывалого урожая зерновых здесь случилось самое массовое за последние десятилетия нашествие. На видео, записанном очевидцами, запечатлены тысячи крошечных грызунов, копошащихся вокруг фермы в городе Гилгандра.

«Ночью… земля словно движется, вокруг бегают тысячи и тысячи мышей», — рассказал фермер Рон Маккей.

Супермаркеты вынуждены хранить продукты в запечатанных контейнерах. По меньшей мере три человека попали в местную больницу из-за мышиных укусов.

«Вообразите: каждый раз, когда вы открываете шкаф или идете в кладовую, вы сталкиваетесь с мышами. Они пожирают вашу пищу, пачкают чистое белье, бегают по кровати ночью», — сказал Стив Генри, эксперт по грызунам.

Фермеры боятся, что потеряют урожаи из-за быстро размножающихся зверьков. Пара мышей может дать до 500 потомков за сезон.
Интенсивные программы травли пока малоэффективны. Местные жители надеются на природные силы: проливные дожди могут затопить норы грызунов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что житель Выборга пожаловался на нападение летучей мыши.
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В мире , Reuters
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