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Во Франции рассказали о раздражении европейцев из-за антироссийских санкций США 

Lenta.ru и ещё 1 27 минут назад
Европейцев начали раздражать антироссийские санкции США
Фото: РИА Новости
Во Франции рассказали о раздражении европейцев из-за антироссийских санкций США. Об этом заявил бывший посол Франции в США и спецпосланник президента Эмманюэля Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон в интервью газете «Эко», передает ТАСС.
По его словам, экстерриториальные санкции США все продолжают усиливаться и стали излюбленным инструментом для наказания тех, кто не следует политической линии Вашингтона в отношении Москвы и Тегерана. Политик подчеркнул, что все больше европейцев находят данное поведение неприемлемым. Так, Вимон отметил, что яснее всего это осознали в Берлине, столкнувшись с санкциями против газопровода «Северный поток-2».
Экс-посол добавил, что необходимо создать работающие инструменты противостояния американским санкциям. В открытом письме он предложил Европейскому союзу (ЕС) запретить доступ на территорию Евросоюза лицам, ответственным за введение экстерриториальных санкций, заморозить активы некоторых американских компаний и прочие меры.
Ранее сообщалась, что Германия предпринимала попытки уговорить США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2» во время переговоров на разных уровнях. В заявлении кабмина говорится, что в 2020-2021 годах правительство также участвовало в демаршах нескольких стран-членов ЕС в Вашингтоне против этих санкций США.
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В мире , Северный поток 2 , Санкции , Строительство , Санкции США , ЕС , ИТАР-ТАСС , Берлин , Германия , Иран , Москва , США , Тегеран , Франция
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