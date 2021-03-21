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На Украине создают Центр противодействия дезинформации

BFM.RUиещё 3
20 часов назад
Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украине будет создан Центр противодействия дезинформации. Об этом сообщает пресс-служба президента.
На Украине создают Центр противодействия дезинформации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Контроль за выполнением решения президента возложен на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
По мнению президента Зеленского, такой центр нужен Украине, чтобы бороться с фейками, которые якобы запускает Россия. Ранее решение о создании центра было принято на уровне СНБО.
В мире,Украина,Безопасность,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,
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