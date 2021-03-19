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Меркель считает неизбежным ужесточение ограничений из-за коронавируса 

RT на русском 19 марта 2021
Меркель сочла неизбежным ужесточение ограничений
Фото: Reuters
Новое ужесточение ограничений из-за коронавируса в Германии неизбежно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По её словам, ситуация с COVID-19 развивается очень тяжело, наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заболевания.

«Поэтому хорошо, что мы согласовали механизм «аварийного торможения». К сожалению, нам придется им воспользоваться», — цитирует Меркель РИА Новости.

Она отметила, что предпочла бы, чтобы этот механизм не применялся.

«Но это будет невозможно, когда видишь развитие событий в последние дни», — заявила канцлер.

Ранее Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в Евросоюзе.
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В мире , Ангела Меркель , ЕС , РИА Новости , Германия
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