Меркель сочла неизбежным ужесточение ограничений

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По её словам, ситуация с COVID-19 развивается очень тяжело, наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заболевания.

«Поэтому хорошо, что мы согласовали механизм «аварийного торможения». К сожалению, нам придется им воспользоваться», — цитирует Меркель РИА Новости.

Она отметила, что предпочла бы, чтобы этот механизм не применялся.

«Но это будет невозможно, когда видишь развитие событий в последние дни», — заявила канцлер.