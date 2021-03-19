Меркель заявила о возможных закупках «Спутника V»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на национальном уровне в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в ЕС. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции по итогам совещания с главами германских регионов, посвященного вопросам вакцинации против коронавируса.
"Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку", — сказала Меркель. "Это возможно, и это мы тогда сделаем", — добавила она.
Также канцлер заявила, что хотела бы сделать инъекцию вакциной британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на противоречивую информацию о возможных побочных эффектах препарата.
"Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди, — сказала Меркель. — Но я бы в любом случае сделала бы это".