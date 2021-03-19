Меркель заявила о возможных закупках «Спутника V»

"Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку", — сказала Меркель. "Это возможно, и это мы тогда сделаем", — добавила она.