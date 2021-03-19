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Число жертв коронавируса в Европе превысило миллион 

Lenta.ru и ещё 1 19 марта 2021
Число жертв коронавируса в Европе превысило миллион
Фото: Lenta.ru
Число жертв коронавируса в Европе превысило миллион человек. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, в Европе от болезни и ее последствий скончались 1 000 062 человек. За все время пандемии на территории европейских стран было выявлено более 37,2 миллиона случаев инфицирования.
На европейский континент приходится около 30,5 процента всех случаев заражения COVID-19 в мире и 35,5 процентов всех случаев летальных исходов от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. По ее словам, это происходит из-за снижения темпов вакцинации. Виновником такой ситуации стала компания AstraZeneca, которая не поставила и не произвела то количество вакцин, которое было прописано в договоре.
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В мире , Ситуация в мире , Еврокомиссия
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