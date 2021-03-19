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Совбез Украины ввел санкции против Януковича и некоторых украинских и российских политиков

ТАССиещё 3
1 час назад
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции против почти 30 граждан, в том числе россиян. Среди тех, кто подпал под рестрикции, экс-президент страны Виктор Янукович и бывший глава украинского правительства Николай Азаров. Об этом заявил в пятницу на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания совета.
Киев ввел санкции против Поклонской и Януковича
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Данилов перечислил 27 имен, среди которых были также глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин и другие.
"Государство Украина ввело максимальный объем санкций [против вышеуказанного списка лиц]", - сказал Данилов.
Он заявил, что из санкционного списка 99% граждан на сегодняшний день являются гражданами РФ. Кроме того, проинформировал секретарь, также были введены санкции против ряда бывших милиционеров, которые "изменили присяге и сегодня работают на территории РФ", а также на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
Правоохранительные органы проверят все действующие указы и распоряжения Януковича на предмет угрозы национальной безопасности, заявил Данилов.
"У нас на сегодняшний день есть действующие указы и распоряжения Виктора Януковича, в прошлом президента Украины, осужденного по статье "государственная измена", приговор этот вступил уже в законную силу. Было дано поручение органам государственной власти проанализировать все нормативно-правовые акты, которые на сегодняшний день являются действующими, на предмет опасности нацбезопасности Украины", - сказал он.

Санкции СНБО

Предыдущие заседания СНБО касались введения санкций в отношении украинских политиков, физических и юридических лиц, в том числе российских. На заседании от 26 февраля Совбез ввел санкции в отношении бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко, экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко и еще восьми высших офицеров времен президентства Виктора Януковича. 19 февраля СНБО ввел санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко, а также пять граждан России.
Решение было принято по статье о финансировании терроризма и предполагает арест всего имущества подпавших под санкции. Кроме того, было решено вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс" - часть трубопровода "Самара - Западное направление", - предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для транзита топлива в Европу.
2 февраля на основании решения СНБО президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.
В мире,Тарас Козак,Леонид Пасечник,Оксана Марченко,Алексей Данилов,Виталий Захарченко,Наталья Поклонская,Дмитрий Табачник,Владимир Зеленский,Дмитрий Саламатин,Николай Азаров,Владимир Константинов,Александр Якименко,Виктор Янукович,Сергей Аксенов,Виктор Медведчук,Верховная Рада,Комитет госдумы по международным делам,Правительство Украины,СБУ,МВД,Республика Крым,Россия,Украина,
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