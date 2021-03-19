Киев ввел санкции против Поклонской и Януковича

"Государство Украина ввело максимальный объем санкций [против вышеуказанного списка лиц]", - сказал Данилов.
"У нас на сегодняшний день есть действующие указы и распоряжения Виктора Януковича, в прошлом президента Украины, осужденного по статье "государственная измена", приговор этот вступил уже в законную силу. Было дано поручение органам государственной власти проанализировать все нормативно-правовые акты, которые на сегодняшний день являются действующими, на предмет опасности нацбезопасности Украины", - сказал он.