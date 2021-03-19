Киев ввел санкции против Поклонской и Януковича

Санкции СНБО

Решение было принято по статье о финансировании терроризма и предполагает арест всего имущества подпавших под санкции. Кроме того, было решено вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс" - часть трубопровода "Самара - Западное направление", - предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для транзита топлива в Европу.