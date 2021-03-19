СБУ рекомендовала ввести санкции против Януковича 

«В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему — вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому они должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для "спасения" русскоязычного населения», — заявил он.