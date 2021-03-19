На Украине заявили о превращении страны в «ковидное гетто» 

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Стефанишина привела в пример другие страны, где благодаря вакцинации постепенно снимаются ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Однако на Украине закрывают города на карантин. «Потому что правительства тех стран позаботились о своих людях. А вы превратили Украину в ковидное гетто», — заявила депутат, обращаясь к министру здравоохранения страны Максиму Степанову на пленарном заседании Верховной Рады.

По словам Стефанишиной, государство находится на предпоследнем месте в Европе по вакцинации населения.