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На Украине заявили о превращении страны в «ковидное гетто» 

Lenta.ru и ещё 2 13 минут назад
На Украине заявили о превращении страны в «ковидное гетто»
Фото: Reuters
Депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина заявила о превращении Украины в «ковидное гетто». Об этом сообщает РИА «Новый День».
Стефанишина привела в пример другие страны, где благодаря вакцинации постепенно снимаются ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Однако на Украине закрывают города на карантин. «Потому что правительства тех стран позаботились о своих людях. А вы превратили Украину в ковидное гетто», — заявила депутат, обращаясь к министру здравоохранения страны Максиму Степанову на пленарном заседании Верховной Рады.
По словам Стефанишиной, государство находится на предпоследнем месте в Европе по вакцинации населения.
Ранее власти Украины зафиксировали рекордное с начала года число новых заражений коронавирусом, за сутки инфекция была подтверждена у 15 850 человек. По словам Степанова, в это число входят 830 детей и 401 медик, 4444 человека были госпитализированы, жертвами COVID-19 стали 262 пациента.
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Комментарии 1
В мире , Ольга Стефанишина , Максим Степанов , Верховная Рада
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