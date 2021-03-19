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В Испании впервые выявили коронавирус у двух диких норок 

ТАСС и ещё 1 19 марта 2021
У диких норок в Испании впервые выявили коронавирус
Фото: ТАСС
Власти испанского автономного сообщества Валенсия обнаружили новый коронавирус у двух мертвых диких норок. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе регионального правительства.
Как уточняется в коммюнике, власти проинформировали "об обнаружении вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, у двух мертвых экземпляров дикой американской норки". Ранее коронавирус выявляли у животных, которых разводили на местных фермах. Таким образом, как уточняет газета El Periodico, у диких норок ковид был обнаружен впервые.
Заражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в ряде стран. Власти Дании решили уничтожить на зверофермах всех норок из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. О случаях заболевания норок сообщали власти Греции, Италии, Финляндии, Швеции. Информация об этом поступала также из Польши и Литвы.
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В мире , Коронавирус , Дания , Испания , Италия , Литва , Нидерланды , Польша , США , Швеция
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