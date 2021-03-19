Пока вы не уснули: России предложили вернуть границы 18-го века 

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Причиной взрыва в жилом доме в Подмосковье стал бытовой газ. Специалисты рассматривают две версии — неисправность газового оборудования и утечку газа.

Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол вступил в спор с пользователем Сети, который напомнил экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.

Решение было принято на очередном заседании совета директоров ЦБ. с апреля 2020 года Банк России последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума.

Международные наблюдатели при помощи беспилотников зафиксировали продвижение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону непризнанной Донецкой народной республики. Новые фортификационные сооружения ВСУ были зафиксированы в 1200 метрах от Песок.

Накануне ряд иностранных СМИ сообщили, что группа кораблей НАТО после контакта начала поиск российской подлодки "Ростов-на-Дону" в Средиземном море.

Эксперт Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Сибири станет аномально тепло — температуры превысят норму на четыре-восемь градусов.

Ирина Волк. Задержанным предъявлено обвинение «в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе», сообщила представитель МВД

Минпромторге прошло совещание по реализации инвестиционного проекта освоения месторождения Сухой Лог. Для обеспечения реализации проекта будет построен аэропорт в городе Бодайбо в Иркутской области, расширена железнодорожная инфраструктура, а также проложены новые дороги и мосты.

ФСБ РФ / ТАСС

У них изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Члены МКУ получали с Украины инструкции по проведению терактов и массовых убийств, «тренировались» на бездомных, сожгли копию Знамени Победы.

Президент РФ Владимир Путин сформировал свою пятерку членов ЦИК РФ, завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома. В президентский список вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова.