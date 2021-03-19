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Москва

Пока вы не уснули: России предложили вернуть границы 18-го века 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: России предложили вернуть границы 18-го века
Фото: ТАСС
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Раскрыты подробности трагедии в Химках

Причиной взрыва в жилом доме в Подмосковье стал бытовой газ. Специалисты рассматривают две версии — неисправность газового оборудования и утечку газа.
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Макфол предложил России вернуть границы 18-го века

Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол вступил в спор с пользователем Сети, который напомнил экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.
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ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку

Решение было принято на очередном заседании совета директоров ЦБ. с апреля 2020 года Банк России последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума.
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Стало известно о продвижении ВСУ в Донбассе

Международные наблюдатели при помощи беспилотников зафиксировали продвижение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону непризнанной Донецкой народной республики. Новые фортификационные сооружения ВСУ были зафиксированы в 1200 метрах от Песок.
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Исчезнувшая с радаров НАТО российская подлодка подала сигнал

Накануне ряд иностранных СМИ сообщили, что группа кораблей НАТО после контакта начала поиск российской подлодки "Ростов-на-Дону" в Средиземном море.
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В Россию придет новая погодная аномалия

Эксперт Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Сибири станет аномально тепло — температуры превысят норму на четыре-восемь градусов.
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Задержаны подозреваемые в миллиардных хищениях у «Россетей»

Задержанным предъявлено обвинение «в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе», сообщила представитель МВД Ирина Волк.
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В России появится крупнейшее месторождение золота

В Минпромторге прошло совещание по реализации инвестиционного проекта освоения месторождения Сухой Лог. Для обеспечения реализации проекта будет построен аэропорт в городе Бодайбо в Иркутской области, расширена железнодорожная инфраструктура, а также проложены новые дороги и мосты.
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ФСБ задержала 14 членов украинского радикального сообщества

ФСБ РФ / ТАСС
У них изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Члены МКУ получали с Украины инструкции по проведению терактов и массовых убийств, «тренировались» на бездомных, сожгли копию Знамени Победы.
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Путин назначил Памфилову в ЦИК по своей квоте

Президент РФ Владимир Путин сформировал свою пятерку членов ЦИК РФ, завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома. В президентский список вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова.
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Видео дня. Ухажер подарил Муцениеце машину за 10 миллионов
Комментарии 211
В мире , Майкл Макфол , Элла Памфилова , Ирина Волк , Владимир Путин , Роман Вильфанд , ФСБ , Минпромторг , Россети , МВД , Центризбирком России , Центральный банк России , НАТО , ИТАР-ТАСС
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