На Украине ждут новую холодную войну из-за слов Байдена

По мнению Авакова, это может быть «война между западной цивилизацией и русской империей, как её видит Путин».

Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы, — сказал украинский министр.

Ранее в интервью ABC News Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей».

Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей — всё равно что смотреть в зеркало, а также предложил пообщаться в ближайшее время в прямом эфире. Об этом писал NEWS.ru.