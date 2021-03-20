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На Украине ждут новую холодную войну после слов Байдена о Путине 

News.ru и ещё 1 23 минуты назад
На Украине ждут новую холодную войну из-за слов Байдена
Фото: mvs.gov.ua
Слова президента США Джо Байдена в отношении его российского коллеги Владимира Путина могут стать причиной новой холодной войны. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
По мнению Авакова, это может быть «война между западной цивилизацией и русской империей, как её видит Путин».

Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы, — сказал украинский министр.

Ранее в интервью ABC News Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей».
Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей — всё равно что смотреть в зеркало, а также предложил пообщаться в ближайшее время в прямом эфире. Об этом писал NEWS.ru.
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В мире , Джозеф Байден , Арсен Аваков , Владимир Путин , телеканал АВС , США
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