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Зеленский учредил Национальный фонд инвестиций 

Украина.ру 19 марта 2021
Зеленский учредил Национальный фонд инвестиций
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание Национального фонда инвестиций, чтобы попытаться создать благоприятные условия для инвестиционных проектов, развить международное экономическое сотрудничество и повысить рост конкурентоспособности экономики Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 19 марта.
В частности, Кабинету министров поручено в установленном порядке принять меры по созданию Национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности.
Речь идет об определении направлений деятельности фонда, органов его управления и их полномочий. Также необходимо формировать порядок уставного капитала, источников формирования средств фонда, использования прибыли, осуществления контроля за деятельностью фонда. Кроме того, нужно провести независимый аудит.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Зеленский постоянно призывает иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину. В частности, в декабре прошлого года Зеленский призвал послов за границей привлекать прямые иностранные инвестиции в страну.
По мнению Зеленского, многообещающими в контексте усиления сотрудничества являются страны Персидского залива — Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар.
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В мире , Катар , Саудовская Аравия
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