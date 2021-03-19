Госсекретарь США совершит визит в Брюссель в конце марта

По его данным, в ходе визита госсекретарь США намерен подтвердить "решимость администрации Джо Байдена
укрепить трансатлантический альянс и активизировать связи США с союзниками НАТО". Среди тем, которые планирует обсудить Блинкен в Брюсселе, заявлены Китай, Россия, изменения климата, кибербезопасность, антитеррористические меры. Ожидается, что госсекретарь также встретится с главой Еврокомиссии
Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.