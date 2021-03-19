Политолог: Украине не нужны Закарпатье, Харьков и Одесса

Украине не нужны Крым, Донбасс, Закарпатье, Харьков и Одесса. Об этом политолог Андрей Иванов заявил «Федеральному агентству новостей».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует выжать Россию из Крыма, вернув тему территориальной принадлежности полуострова в топ вопросов международной повестки дня.
Историк Антон Бредихин высказал мнение, что украинские власти понимают, что жители Крыма не являются их союзниками в деле выжимания России, но не осознают, что и Европа — тоже. Она разводит вопросы Крыма и Донбасса в диалоге с Россией, чтобы не обострять ситуацию.
В свою очередь, Иванов считает, что киевским политикам не нужны Крым, Донбасс, Закарпатье, Харьков и Одесса, но им проще бесконечно мусолить тему Крыма.
«О чем говорить с народом? Не об экономике же, не о пандемии», — объяснил он.