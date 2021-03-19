Шварценеггер вызвался защитить Землю от инопланетян

«Я хочу поблагодарить людей за их веру в меня. Я готов служить», - заявил он.
С таким заявлением актер выступил после публикации результатов опроса, проведенного телеканалом Blaze.
Как писал «Рамблер», опрос проводился среди двух тысяч взрослых жителей Великобритании. Их попросили выбрать самого подходящего человека для борьбы с инопланетным вторжением.
Шварценеггер стал лидером по результатам опроса, второе место занял звезда «Людей в черном» и «Дня независимости» Уилл Смит, а замыкает тройку лидеров британский натуралист, один из пионеров документальных фильмов о природе, сэр Дэвид Аттенборо.