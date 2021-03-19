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Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян

Мария Иванова
1 час назад
Актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что готов возглавить человечество в борьбе с инопланетянами. Об этом он написал в своем твиттере.
Шварценеггер вызвался защитить Землю от инопланетян
Фото: ReutersReuters
«Я хочу поблагодарить людей за их веру в меня. Я готов служить», - заявил он.
С таким заявлением актер выступил после публикации результатов опроса, проведенного телеканалом Blaze.
Как писал «Рамблер», опрос проводился среди двух тысяч взрослых жителей Великобритании. Их попросили выбрать самого подходящего человека для борьбы с инопланетным вторжением.
Шварценеггер стал лидером по результатам опроса, второе место занял звезда «Людей в черном» и «Дня независимости» Уилл Смит, а замыкает тройку лидеров британский натуралист, один из пионеров документальных фильмов о природе, сэр Дэвид Аттенборо.
В топ-10 также вошли Брюс Уиллис, Том Круз, главная героиня серии фильмов о «Чужом» Сигурни Уивер, герой «Звездных войн» Харрисон Форд, экс-президент США Дональд Трамп и звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон.
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