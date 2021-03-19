Лидеры стран ЕС обсудят отношения с Турцией и Россией

Европейском союзе 19 марта заявили, что хотят сохранить позитивную атмосферу, возникшую после напряженности в Восточном Средиземноморье с Турцией , и обеспечить продолжение диалога для решения существующих проблем. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

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Напомним, лидеры стран ЕС организуют встречу на высшем уровне, которая состоится 25 26 марта, чтобы обсудить множество тем, в том числе и отношения с Турцией. Министры иностранных дел ЕС соберутся 22 марта в рамках подготовки к этому саммиту.

На встрече министров будут обсуждаться многие вопросы, в том числе отношения с Турцией, Россией, Мьянмой и странами Западных Балкан.

На саммите лидеров ЕС в декабре 2020 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил подготовить доклад о пошаговом руководстве в отношениях с Турцией. Этот отчет будет представлен в окончательной форме на встрече министров иностранных дел ЕС.