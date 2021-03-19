Лидеры стран ЕС обсудят отношения с Турцией и Россией

В Европейском союзе
19 марта заявили, что хотят сохранить позитивную атмосферу, возникшую после напряженности в Восточном Средиземноморье с Турцией
, и обеспечить продолжение диалога для решения существующих проблем. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
Напомним, лидеры стран ЕС организуют встречу на высшем уровне, которая состоится 25 26 марта, чтобы обсудить множество тем, в том числе и отношения с Турцией. Министры иностранных дел ЕС соберутся 22 марта в рамках подготовки к этому саммиту.
На встрече министров будут обсуждаться многие вопросы, в том числе отношения с Турцией, Россией, Мьянмой и странами Западных Балкан.
На саммите лидеров ЕС в декабре 2020 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
попросил подготовить доклад о пошаговом руководстве в отношениях с Турцией. Этот отчет будет представлен в окончательной форме на встрече министров иностранных дел ЕС.
Напомним, в конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.