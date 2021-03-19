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Москва

Эрдоган назвал роскошным ответ Путина на заявление Байдена 

Артём Кульша 2 часа назад
Президент России Владимир Путин роскошно ответил на слова американского коллеги Джо Байдена. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин ответил на заявление Байдена словами «Кто как обзывается, тот так и называется». Он добавил, что также ответил бы президенту Соединенных Штатов словами «Будьте здоровы».
Сегодня Эрдоган назвал заявление Байдена о Путине недопустимым и неподходящим руководителю государства, ответ российского президента — роскошным, а его самого — очень умным.
Вчера, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывание Байдена очень плохим, а также однозначно свидетельствующим о том, что тот не планирует налаживать отношения с Россией.
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Он оценил текущие российско-американские отношения как очень плохие, выразил уверенность, что заявление Байдена скажется на их динамике «абсолютно понятно как», а также что Москве нечего предпринимать в качестве ответных шагов.
В декабре, как сообщал «Рамблер», Путин назвал Эрдогана мужчиной и человеком, который держит слово, не виляет хвостом и идет до конца, если считает нечто выгодным для своей страны. Президент Турции прокомментировал это, заявив, что «это слова, которые описывают и самого» Путина.
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В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Владимир Путин
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