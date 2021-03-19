Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин ответил на заявление Байдена словами «Кто как обзывается, тот так и называется». Он добавил, что также ответил бы президенту Соединенных Штатов словами «Будьте здоровы».

Сегодня Эрдоган назвал заявление Байдена о Путине недопустимым и неподходящим руководителю государства, ответ российского президента — роскошным, а его самого — очень умным.

Вчера, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывание Байдена очень плохим, а также однозначно свидетельствующим о том, что тот не планирует налаживать отношения с Россией.

Он оценил текущие российско-американские отношения как очень плохие, выразил уверенность, что заявление Байдена скажется на их динамике «абсолютно понятно как», а также что Москве нечего предпринимать в качестве ответных шагов.

В декабре, как сообщал «Рамблер», Путин назвал Эрдогана мужчиной и человеком, который держит слово, не виляет хвостом и идет до конца, если считает нечто выгодным для своей страны. Президент Турции прокомментировал это, заявив, что «это слова, которые описывают и самого» Путина.