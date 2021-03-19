Эрдоган назвал «мудрым и элегантным» ответ Путина на заявление Байдена 

"Такое заявление не подходит руководителю государства. На мой взгляд, господин Путин сделал то, что необходимо, дав очень и очень мудрый и элегантный ответ", — сказал Эрдоган.

В интервью ABC News 17 марта президент США Джо Байден пригрозил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

В четверг, 18 марта, в ответ на высказанные американским лидером слова президент России Владимир Путин пожелал ему здоровья и напомнил поговорку "кто обзывается, сам так называется". Также Глава РФ предложил Байдену провести в ближайшие дни "прямой, честный разговор" в формате онлайн.