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Эрдоган назвал «мудрым и элегантным» ответ Путина на заявление Байдена 

Газета.Ru и ещё 11 19 марта 2021
Эрдоган назвал «мудрым и элегантным» ответ Путина на заявление Байдена
Фото: Газета.Ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает издание Cumhuriyet. Глава турецкого государства выразил мнение, что слова Байдена неприемлемы для главы государства. По его словам, это не то заявление, которое можно "принять и проглотить".

"Такое заявление не подходит руководителю государства. На мой взгляд, господин Путин сделал то, что необходимо, дав очень и очень мудрый и элегантный ответ", — сказал Эрдоган.

В интервью ABC News 17 марта президент США Джо Байден пригрозил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
В четверг, 18 марта, в ответ на высказанные американским лидером слова президент России Владимир Путин пожелал ему здоровья и напомнил поговорку "кто обзывается, сам так называется". Также Глава РФ предложил Байдену провести в ближайшие дни "прямой, честный разговор" в формате онлайн.
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Комментарии
В мире , Реджеп Эрдоган , Джозеф Байден , Владимир Путин , телеканал АВС , США , Турция
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