Обзор иноСМИ: ЕС делает из Польши козла отпущения 

«ЕС делает из Польши козла отпущения»

Депутат Европарламента Патрик Яки предостерег Евросоюз от гегемонии Германии и выступил против федерализации ЕС, которая, по его мнению, сделает Польшу страной второго сорта. Об этом сообщает wPolityce.

Так Яки прокомментировал недавнюю речь еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса , в которой тот раскритиковал Польшу за нарушение верховенства закона. По мнению Яки, цель подобных выступлений — создание единого европейского государства или «Европейской империи германского государства».

«В такой структуре Польша будет страной второго сорта. Если будет создана единая страна ЕС, не будем питать иллюзий, Польша будет колонизирована таким образом, что потеряет свое значение», — заявил он.

«Тромбы с ног до головы»: почему экспертов беспокоит вакцина AstraZeneca

Более 20 европейских стран решили временно прекратить использование вакцины против коронавируса AstraZeneca. Как пишет Science, между экспертами по вакцинной безопасности, которых встревожили тромбы после прививок, и европейскими чиновниками от здравоохранения возникли разногласия.

Чиновники обеспокоены тем, что приостановка вакцинации в ЕС, охваченном третьей волной пандемии, может нанести тяжелый удар по странам. Однако привившиеся AstraZeneca европейцы, как минимум семь из которых погибли, страдают от нашествия тромбов, низкого уровня тромбоцитов и внутреннего кровотечения. Это нетипично для инсульта или тромбоза. Глава норвежского медицинского агентства Стейнар Мэдсен заявил, что подобного раньше не встречал. «У одного больного были тромбы с головы до ног», — отметил Клеменс Вендтнер, специалист по гематологии мюнхенской клиники.

Жизнь под санкциями США

Газета Helsingin Sanomat рассказала историю финского бизнесмена российского происхождения Никиты Ковалевского, который попал под санкции США. В черном списке оказалась его экспедиторская компания Optima Freight, которая занималась транспортировкой промышленного оборудования и строительных товаров, в том числе в Россию.

Компания Ковалевского отправилась под санкции вслед за российским поставщиком подводного оборудования «Дайвтехносервис» («ДТС» обратилась к финским логистам, а те — к Optima Freight). Бизнесмен подчеркивает, что ничего не знал о назначении грузов и их конечного получателя в России. Финский банк закрыл Ковалевскому доступ к личному счету, счету, связанному с ипотекой, и даже к открытому для его дочери сберегательному счету. Теперь он не может снять деньги, оплатить налоги или счета, а его страховки отменены.

США и Россия начинают кибервойну

В 2018 году власти США наложили санкции на пять российских организаций и 19 человек по обвинению в кибератаках перед выборами 2016 года. Как пишет The Times, «по всей видимости, это не заставило Москву дважды подумать перед вмешательстве в 2020 году».

США планируют ввести новые санкции из-за кибератак, но «ставки, вероятно, будут повышены». Опрошенные газетой эксперты считают, что американцы ответят на кибератаки кибератакми. Они должны предупредить Москву, что Джо Байден настроен решительнее Дональда Трампа . США могут ударить по российскому банковскому и энергетическому секторам или по отдельным компаниям. Без ответа Россия это не оставит, что приведет к кибервойне.

Украину потрясло зверское убийство

В Одесской области задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 81-летнего односельчанина из-за отказа дать денег в долг. Об этом сообщает УНИАН.

Тело пенсионера нашли соседи, заметившие, что он второй день не выходит на улицу. Экспертиза установила, что причиной его смерти стали множественные открытые переломы костей черепа. По подозрению в убийстве задержали его односельчанина, он признался, что после ссоры пришел к пенсионеру с молотком и напал на него.