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В ВОЗ сравнили заболеваемость COVID-19 в России и Европе

Lenta.ruиещё 2
19 марта 2021
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сравнила заболеваемость COVID-19 в России и Европе. Об этом сообщает ТАСС.
В ВОЗ сравнили заболеваемость COVID-19 в России и Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Вуйнович, в России число заражений коронавирусом снижается хорошими темпами, а в Европе при этом снова наблюдается подъем.
В мире,COVID-19,Мелита Вуйнович,ВОЗ,Россия,
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