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Москва

Во Франции застрелили выходца из Чечни 

Артём Кульша 2 часа назад
Во Франции выходец из Чечни скончался в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщает ТАСС.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», неподалеку от магазина в квартале Кленэ в городе Ренне в ходе конфликта один человек дважды выстрелил из огнестрельного оружия в группу из пяти человек. 23-летний выходец из Чечни получил ранение. В ходе последовавшей погони его брат получил легкое ранение в бедро.
Позже первый пострадавший умер в больнице, а 21-летний стрелявший был задержан. Ранее он совершил ряд правонарушений, связанных с наркотиками. По данным средств массовой информации, ранее он был осужден за попытку задушить школьника. В прокуратуре Ренна сообщили, что место, где произошла стрельба, известно как место торговли наркотиками.
Российского вора в законе задержали на Украине
В декабре в изолированной деревне в коммуне Амбер в департаменте Пюи-де-Дом во Франции 48-летний мужчина застрелил трех жандармов и тяжело ранил еще одного. Правоохранители прибыли к дому мужчины, после того как были предупреждены об акте насилия с его стороны в отношении собственной жены. После стрельбы по жандармам преступник поджег свой дом.
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В мире , Видео , Происшествия
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