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Королева Елизавета обиделась на принца Гарри и Меган Маркл

Павел Тиунов
19 марта 2021
Королева Великобритании Елизавета пытается осмыслить скандальные заявления, сделанные принцем Гарри и его супругой Меган Маркл в эфире американского телеканала, но пока у неё это плохо получается сообщает издание Us Weekly. Монаршая особа даже стремится посмотреть на ситуацию глазами её активных участников.
Королева Елизавета обиделась на принца Гарри и Меган Маркл
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер» принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью в эфире американского телеканала CBS. В беседе с Опрой Уинфри Маркл отметила, что на протяжении всего времени нахождения в королевской семье она испытывала давление со стороны родственников мужа, в частности, со стороны королевы: актриса уверяет, что её постоянно унижали. Кроме того, в период беременности Маркл родственники принца активно интересовались цветом кожи будущего ребенка.
Также супруга Гарри добавила, что раньше её постоянно посещали мысли о суициде, которые исчезли после отказа от обязанностей членов монаршей семьи и переезда в США.
После выхода интервью в эфир королева Елизавета изъявила желание созвониться с принцем Гарри и его супругой, чтобы обсудить с ними интервью. Монаршую особу взволновали обвинения в расизме. Однако о результатах предполагаемого разговора ничего не известно. Между тем представители королевского дома подчеркивали, что и Гарри, и Меган остаются и останутся «горячо любимыми членами семьи».
Журналисты Us Weekly утверждают, что несмотря на информацию в СМИ королева всё же сильно обиделась на внука и его жену. Теперь Елизавета пытается понять ситуацию, взглянув на неё со стороны самого Гарри.
«Но его (Гарри) заявления ей (королеве) трудно переварить», - говорится в статье.
В мире,принц Гарри,Елизавета Королева,CBS,Соединенное Королевство,
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