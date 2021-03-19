Королева Елизавета обиделась на принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета пытается осмыслить скандальные заявления, сделанные принцем Гарри и его супругой Меган Маркл в эфире американского телеканала, но пока у неё это плохо получается сообщает издание Us Weekly. Монаршая особа даже стремится посмотреть на ситуацию глазами её активных участников.

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Как сообщал «Рамблер» принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью в эфире американского телеканала CBS. В беседе с Опрой Уинфри Маркл отметила, что на протяжении всего времени нахождения в королевской семье она испытывала давление со стороны родственников мужа, в частности, со стороны королевы: актриса уверяет, что её постоянно унижали. Кроме того, в период беременности Маркл родственники принца активно интересовались цветом кожи будущего ребенка.

Также супруга Гарри добавила, что раньше её постоянно посещали мысли о суициде, которые исчезли после отказа от обязанностей членов монаршей семьи и переезда в США.

После выхода интервью в эфир королева Елизавета изъявила желание созвониться с принцем Гарри и его супругой, чтобы обсудить с ними интервью. Монаршую особу взволновали обвинения в расизме. Однако о результатах предполагаемого разговора ничего не известно. Между тем представители королевского дома подчеркивали, что и Гарри, и Меган остаются и останутся «горячо любимыми членами семьи».

Журналисты Us Weekly утверждают, что несмотря на информацию в СМИ королева всё же сильно обиделась на внука и его жену. Теперь Елизавета пытается понять ситуацию, взглянув на неё со стороны самого Гарри.