Британцы жестко отреагировали на инцидент с падением Байдена

Часть аудитории выразила мнение, что в свете последних событий место главы государства вскоре может занять вице-президент страны Камала Харрис: «К Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые "демократы"», «Это лишь вопрос времени, когда он все равно "спустится с лестницы", чтобы уступить место Харрис».