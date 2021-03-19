Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, подчеркнули также в дипмиссии РФ. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
заявил, что Болгария назначена покровителями по НАТО
рупором тезиса о "российской угрозе". Сенатор отметил, что это незавидная миссия для любого государства, если только оно не готово "поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам". Он также добавил, что это не первый раз, когда София объявляет российских дипломатов персонами нон грата, хотя "трудно представить", какую информацию они могут собирать в Болгарии. В январе 2020 в сборе секретов заподозрили первого секретаря посольства и сотрудника торгпредства в Софии. Обоих дипломатов объявили персонами нон грата и выслали из страны. Один из них, считает болгарская прокуратура, собирал информацию о государственной и служебной тайне в сфере энергетики и энергетической безопасности. После он передавал ее в штаб-квартиру российской разведки в Москве.