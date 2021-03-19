На Украине рассказали, как хотят «выжать» Россию из Крыма 

Кулеба сделал громкое заявление в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1». В первую очередь, подчеркнул министр, украинским властям необходимо добиться того, чтобы крымский вопрос вернулся в международную повестку. Ещё одно условие для успешного выполнения задачи — систематизация всех усилий по возвращению Крыма и усиление давления на Москву.

«Мы выжмем Россию из Крыма», — заявил Кулеба.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Кулеба раскрыл детали плана по возвращению Крыма. По его словам, он стоит на «трёх китах»: стратегии «деокукупации» и реинтеграции, консолидации и синергии. Первая была прописана Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, вторая предполагает объединение усилий всех партнёров для достижения поставленной цели, третья нацелена на «восстановление международного права» в вопросе суверенитета Киева над полуостровом.