На Украине рассказали, как хотят «выжать» Россию из Крыма 

Только последовательным системным давлением Украина сможет «выжать» Россию из Крыма, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, для «возвращения» полуострова, Киеву необходимо решить две задачи, сообщает РИА Новости.
Кулеба сделал громкое заявление в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1». В первую очередь, подчеркнул министр, украинским властям необходимо добиться того, чтобы крымский вопрос вернулся в международную повестку. Ещё одно условие для успешного выполнения задачи — систематизация всех усилий по возвращению Крыма и усиление давления на Москву.
«Мы выжмем Россию из Крыма», — заявил Кулеба.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Кулеба раскрыл детали плана по возвращению Крыма. По его словам, он стоит на «трёх китах»: стратегии «деокукупации» и реинтеграции, консолидации и синергии. Первая была прописана Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, вторая предполагает объединение усилий всех партнёров для достижения поставленной цели, третья нацелена на «восстановление международного права» в вопросе суверенитета Киева над полуостровом.
Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, комментируя слова Кулебы, заявил, что план украинских властей по «возвращению» Крыма составлен при участии «западных кураторов» и являет собой антироссийскую провокацию. По его мнению, если Киев будет следовать намеченной цели, народ Украины окажется в опасности, из-за посягательства на территориальную целостность России.