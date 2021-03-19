Украина и НАТО планируют крупные учения вблизи Крыма

В 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в регионе восемь совместных учений. В них примут участие около 11 тысяч военных.

На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства. В частности, они создали в Крыму и постоянно укрепляют уникальную межвидовую группировку войск и сил с современными высокотехнологичными системами вооружения, в том числе зенитными ракетными комплексами С-400 и противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».