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Украина и НАТО планируют крупные учения вблизи Крыма

Артём Кульша
21 минуту назад
В 2021 году Украина и НАТО планируют провести восемь крупных военных учений вблизи Крыма. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов.
Украина и НАТО планируют крупные учения вблизи Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера в ходе круглого стола в Совете Федерации он рассказал, что военное присутствие НАТО в черноморском регионе резко возросло после вхождения Крыма в состав России, а после керченской провокации в 2018 году — увеличилось еще сильнее.
В 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в регионе восемь совместных учений. В них примут участие около 11 тысяч военных.
На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства. В частности, они создали в Крыму и постоянно укрепляют уникальную межвидовую группировку войск и сил с современными высокотехнологичными системами вооружения, в том числе зенитными ракетными комплексами С-400 и противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».
«Группировка войск на полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность нашей страны», — подчеркнул Картаполов.
В мире,Армия,Андрей Картаполов,НАТО,Совет Федерации,Республика Крым,Украина,
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