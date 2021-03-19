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Британцы выбрали преемника королевы Елизаветы II в случае отмены монархии 

Профиль 1 час назад
Британцы выбрали преемника королевы Елизаветы II
Фото: profile.ru
Жители Великобритании ответили на вопрос, кого бы они поставили во главе государства в случае отмены монархии. Большинство опрошенных (12%) отдали свои голоса наследнику престола — принцу Уильяму.
За Уильямом следует известный натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо с 9% голосов, сообщает The Times. Действующая королева Елизавета II оказалась на третьем месте (7%). Премьер-министру Борису Джонсону достались 4%. Столько же респондентов высказались за то, чтобы самим возглавить государство. Принц Чарльз и актер Стивен Фрай набрали по 3% голосов.
По 1% голосов получили дочь Елизаветы II принцесса Анна, первый министр Шотландии Никола Стерджен, жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и бывший премьер-министр Тони Блэр. Также в списке оказался бывший-ведущий знаменитого автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон и его коллега Пирс Морган, которого уволили из программы "Доброе утро, Британия" после критики Меган Маркл — супруги принца Гарри. Опрос проводился 9-10 марта компанией YouGov.
Ранее "Профиль" писал, почему британская королевская семья в ужасе от откровений принца Гарри и Меган Маркл. Они считают, что слова супружеской пары в интервью Опре Уинфри "бросили монархию под автобус".
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Комментарии 2
В мире , Борис Джонсон , Джереми Кларксон , Елизавета II , Кейт Миддлтон , принц Гарри , Пирс Морган , Тони Блэр , Чарльз Виндзор , Дэвид Аттенборо , Стивен Фрай , принц Уильям , Газета The Times , Соединенное Королевство , Великобритания , Шотландия
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