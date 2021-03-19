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Греция в восемь раз увеличит квоту на въезд туристов из России

ИА Regnumиещё 5
19 марта 2021
Власти Греция в восемь раз увеличит квоту на въезд в страну российских туристов — с 500 до 4000 человек в неделю, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Греция в восемь раз увеличит квоту на въезд туристов из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Решение правительства Греции может вступить в силу уже на следующей неделе (предположительно с 23 марта).
Квоту по приему 500 граждан РФ в неделю Греция установила осенью 2020 года и с тех пор регулярно продлевает ее. В последний раз квота была продлена с 8 марта по 22 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, Греция выдаст шенгенские визы всех российским гражданам, которые захотят приехать в страну.
В мире,Россия,Греция,
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