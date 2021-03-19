Греция в восемь раз увеличит квоту на въезд туристов из России

Решение правительства Греции может вступить в силу уже на следующей неделе (предположительно с 23 марта).

Квоту по приему 500 граждан РФ в неделю Греция установила осенью 2020 года и с тех пор регулярно продлевает ее. В последний раз квота была продлена с 8 марта по 22 марта.