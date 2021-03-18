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Трамп за время президентства обеднел на четверть 

Lenta.ru 41 минуту назад
Трамп за время президентства обеднел на четверть
Фото: Reuters
Состояние 45-го президента США Дональда Трампа за время его работы на посту главы государства сократилось на четверть — с 3 до 2,3 миллиарда долларов. Такую оценку до и после президентства опубликовал Bloomberg.
Наиболее сильный удар по бизнесмену нанесла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Дело в том, что ключевыми активами Трампа являются курорты, отели и офисные здания, ценность которых существенно сократилась.
Так, коммерческая недвижимость потеряла в цене с 2016 по 2021 год 26 процентов, а доходы от курортного бизнеса сократились на 42 процента с 2015 по 2020 год. Отдельно указано, что штурм Капитолия, на который пошли отдельные сторонники действующего на тот момент президента, существенно испортил его отношения с брокерами и кредиторами. Например, отказались от сотрудничества зарубежные Deutsche Bank и Signature Bank.
В январе издание отмечало, что общий доход Trump Organization за 2020 год составил 278 миллионов долларов. Это на 38 процентов меньше, чем за 2019-й. Доходы от полей для гольфа в Великобритании и Ирландии рухнули на две трети, продажи в магазинах Trump Tower в Нью-Йорке — в пять раз.
Еще в августе прошлого года Bloomberg оценивал состояние Трампа в 2,7 миллиарда долларов. Таким образом, за пять месяцев экс-президент потерял еще 400 миллионов.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , ДОЙЧЕ Банк , Bloomberg , США
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