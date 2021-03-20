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Число случаев коронавируса в Канаде достигло 927 064

RT на русскомиещё 3
5 минут назад
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 4 216 и достигло 927 064.
Число случаев коронавируса в Канаде достигло 927 064
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Общее число летальных исходов в Канаде составило 22 617.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 871 тыс. пациентов с коронавирусом.
18 марта общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 3374 и достигло 919 239.
В мире,Канада,
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