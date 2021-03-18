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Москва

Захарова прокомментировала скандальные заявления Байдена 

Павел Тиунов 18 марта 2021
Захарова прокомментировала скандальные заявления Байдена
Фото: РИА Новости
Даже американцы не знают, как трактовать громкие заявления Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что США в первую очередь должны сами разобраться, что у них происходит в стране, сообщает РИА Новости.
Накануне президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что президент России должен «заплатить» за предполагаемое вмешательство в выборы президента США в 2020 году. Ранее представители американской разведки заявили, что Москва пыталась дискредитировать Байдена и представителей демократической партии до голосования и в процессе него.
В том же громком интервью, как сообщал «Рамблер», Джо Байден заявил, что у недавно у него с российским президентом состоялся долгий разговор. В начале беседы он якобы заявил Путину, что они оба друг друга хорошо знают. Поэтому американский лидер предупредил собеседника, что если он узнает, «что это (вмешательство в выборы) происходило», главе РФ следует «быть готовым».
Захарова отметила, что американским коллегам уже задали вопрос, «что это было», однако ответа на него в настоящее время в США нет.
По словам дипломата, в попытке разобраться в значении скандальных заявлений Байдена ей звонили американские журналисты. Но официальный представитель МИД заявила, что разбираться в посылах Байдена им придётся самостоятельно.

«Я считаю, что это американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?» — резюмировала Захарова.

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В мире , Политика , Джозеф Байден , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , телеканал АВС , РИА Новости
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