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Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине 

РИА Новости 23 минуты назад
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине "метафорой".
Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

"Мне нечего добавить", — сказала Псаки на брифинге, когда ее спросили о том, были и слова Байдена "метафорой" или имелся в виду их прямой смысл.

Она добавила, что Байден заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
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В мире , Политика , США , Джозеф Байден , Владимир Путин , Администрация США , Бразилия
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