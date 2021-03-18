Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине 

Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

"Мне нечего добавить", — сказала Псаки на брифинге, когда ее спросили о том, были и слова Байдена "метафорой" или имелся в виду их прямой смысл.

Она добавила, что Байден заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.