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Умер президент Танзании Джон Магуфули

Газета.Ruиещё 10
30 минут назад
Вице-президент Республики Танзания Самия Хасан Сулуху сообщила о смерти главы государства Джона Магуфули, пишет Reuters. Магуфули умер в возрасте 61 года, 10 марта он был госпитализирован в соседней Кении с коронавирусом.
Отказавшийся от карантина президент Танзании умер от COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В последний раз Магуфули принимал участие в публичном мероприятии 24 февраля - он выступил на конференции в коммерческом центре в городе Дар-эс-Салам, который является экономической столицей страны.
А 27 февраля Магуфули должен был принять участие на саммите лидеров стран Восточноафриканского сообщества, но вместо него в саммите участвовала вице-президент Самия Хасан Сулуху.
Скончавшийся президент не вводил в стране антивирусные меры и карантин. Заразившимся коронавирусом жителям он советовал лечиться молитвами.
В мире,Reuters,Танзания, Объединенная Республика,Кения,
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