Канцлер Австрии Себастьян Курц обратился к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) с требованием зарегистрировать в Евросоюзе российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом стало известно в среду, 17 марта.

В эфире телеканала "Ое-24. ТВ" австрийский канцлер подчеркнул, что российскую разработку необходимо как можно скорее зарегистрировать при условии, что она прошла проверку на безопасность. "Чем больше вакцин, тем лучше", — объяснил свою позицию Курц.

Он также ответил на вопрос, будет ли применяться "Спутник V" на территории Австрии при условии, что препарат одобрят. По словам канцлера, "это вполне реально".