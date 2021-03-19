Канцлер Австрии Себастьян Курц обратился к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) с требованием зарегистрировать в Евросоюзе российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом стало известно в среду, 17 марта.
В эфире телеканала "Ое-24. ТВ" австрийский канцлер подчеркнул, что российскую разработку необходимо как можно скорее зарегистрировать при условии, что она прошла проверку на безопасность. "Чем больше вакцин, тем лучше", — объяснил свою позицию Курц.
Он также ответил на вопрос, будет ли применяться "Спутник V" на территории Австрии при условии, что препарат одобрят. По словам канцлера, "это вполне реально".
Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии не увидели оснований сомневаться в качестве российской вакцины. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал "Спутник V" кандидатом на одобрение в ЕС.
Напомним, что российскую вакцину против COVID-19 зарегистрировали первой в мире. В настоящее время ее использование одобрили 50 стран мира. Как отмечал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, отечественная разработка в том числе защищает от британского штамма коронавируса. Этот вид SARs-CoV-2 является более заразным, чем исходная версия.