На Украине возбудили уголовное дело против ФСБ России 

По ее словам, прокуратура расценивает действия сотрудников ФСБ как "незаконное лишение свободы". Соответствующая статья УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Ранее стало известно, что в Крыму был гражданин России и Украины, постоянно проживающий на территории Украины. Оперативники ФСБ обнаружили в его автомобиле взрывное устройство.

Кроме того, мужчина делал фотографии и видеосъемку местности, объектов жизнеобеспечения и мест массовых скоплений людей в Крыму. Задержанный был арестован на два месяца, до 11 мая.