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На Украине возбудили уголовное дело против ФСБ России 

Газета.Ru и ещё 2 35 минут назад
На Украине возбудили уголовное дело против ФСБ России
Фото: РИА НОВОСТИ
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту задержания гражданина Украины сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря украинской "прокуратуры АР Крым и Севастополя" Екатерины Диденко.
По ее словам, прокуратура расценивает действия сотрудников ФСБ как "незаконное лишение свободы". Соответствующая статья УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Ранее стало известно, что в Крыму был гражданин России и Украины, постоянно проживающий на территории Украины. Оперативники ФСБ обнаружили в его автомобиле взрывное устройство.
Кроме того, мужчина делал фотографии и видеосъемку местности, объектов жизнеобеспечения и мест массовых скоплений людей в Крыму. Задержанный был арестован на два месяца, до 11 мая.
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В мире , Происшествия , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Республика Крым , Севастополь
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