Одесса оказалась на грани техногенной катастрофы

Прорыв дамбы Хаджибейского лимана может уничтожить часть Одессы, заявила депутат Верховной рады
от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Татьяна Плачкова. Об этом сообщает
РИА "Новости".
По словам Плачковой, вот уже 20 лет дамбой никто не занимается и не поддерживает ее в рабочем состоянии. В настоящее время дамба держится «на авось» и в любой момент может прорваться.
Она напомнила, что Хаджибейский лиман - это северо-западная часть Черного моря, 560 миллионов кубических метров воды площадью 112 квадратных километров, и вся эта вода сдерживается дамбой, которая вот-вот разрушится.
Она отметила, что в мэрии Одессы даже не знают, кому принадлежит дамба. В Укравтодоре заявляют, что не имеют к ней отношения, поэтому не ремонтируют сооружение.
По словам депутата, прорыв дамбы приведет к техногенной и экологической катастрофе, поскольку вода уничтожит центральную часть Суворовского района Одессы.