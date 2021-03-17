Одесса оказалась на грани техногенной катастрофы

Прорыв дамбы Хаджибейского лимана может уничтожить часть Одессы, заявила депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Татьяна Плачкова. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Плачковой, вот уже 20 лет дамбой никто не занимается и не поддерживает ее в рабочем состоянии. В настоящее время дамба держится «на авось» и в любой момент может прорваться.

Она напомнила, что Хаджибейский лиман - это северо-западная часть Черного моря, 560 миллионов кубических метров воды площадью 112 квадратных километров, и вся эта вода сдерживается дамбой, которая вот-вот разрушится.

Она отметила, что в мэрии Одессы даже не знают, кому принадлежит дамба. В Укравтодоре заявляют, что не имеют к ней отношения, поэтому не ремонтируют сооружение.