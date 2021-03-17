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Одесса оказалась на грани техногенной катастрофы

Вероника Полынина
17 минут назад
Прорыв дамбы Хаджибейского лимана может уничтожить часть Одессы, заявила депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Татьяна Плачкова. Об этом сообщает РИА "Новости".
Одесса оказалась на грани техногенной катастрофы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам Плачковой, вот уже 20 лет дамбой никто не занимается и не поддерживает ее в рабочем состоянии. В настоящее время дамба держится «на авось» и в любой момент может прорваться.
Она напомнила, что Хаджибейский лиман - это северо-западная часть Черного моря, 560 миллионов кубических метров воды площадью 112 квадратных километров, и вся эта вода сдерживается дамбой, которая вот-вот разрушится.
Она отметила, что в мэрии Одессы даже не знают, кому принадлежит дамба. В Укравтодоре заявляют, что не имеют к ней отношения, поэтому не ремонтируют сооружение.
По словам депутата, прорыв дамбы приведет к техногенной и экологической катастрофе, поскольку вода уничтожит центральную часть Суворовского района Одессы.
В мире,Верховная Рада,
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