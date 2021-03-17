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Москва

ВОЗ сделала заявление о вакцине AstraZeneca 

Вероника Полынина 30 минут назад
Польза от вакцины AstraZeneca превышает риски от ее использования. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предваряющем итоговую оценку безопасности препарата.

«В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию», — приводит РИА «Новости» заявление организации.

В ВОЗ отметили, что венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием. Кроме того, прямая связь между вакцинацией и заболеванием пока не доказана.
В проблемах с AstraZeneca обвинили Россию
В организации заявили, что изучение препарата продолжается, и ВОЗ находится в постоянном контакте с Европейским агентством по лекарствам и регулирующими органами во всем мире.
Ожидается, что глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины озвучит решение по препарату AstraZeneca 18 марта.
Как сообщал «Рамблер», после появившейся информации об образовании тромбов у пациентов, привившихся вакциной AstraZeneca, и нескольких летальных случаев европейские страны начали массово отказываться от этой вакцины. Вакцинация препаратом приостановлена в Литве, Германии, Франции, Италии, Испании, Словении, Португалии, Кипре, Швеции, Латвии, Люксембурге, Нидерландах, Дании, Исландии и Норвегии.
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В мире , Видео , ВОЗ , РИА Новости
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