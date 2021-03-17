На Украине сообщили о тысяче жалоб на нарушение языкового закона 

Граждане Украины за два месяца направили почти тысячу жалоб на нарушение норм языкового законодательства, сообщил 17 марта уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь

Чиновник напомнил, что 16 января вступили в силу новые положения языкового закона, согласно которым вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

«С 16 января по 16 марта получено 944 жалобы о нарушении права на получение информации и услуг на государственном языке. Из Киева и области поступило 368 таких сообщений, из Львовской области — 88 обращений, на третьем месте — Харьковская область, 74 сообщения», — информирует Креминь.

Языковой омбудсмен сообщает, что больше всего украинцы жаловались на отсутствие украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг; на нарушения их прав в сфере обслуживания; также выросло число обращений и о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления.

ИА REGNUM напоминает, что за использование русского языка в сфере обслуживания на Украине теперь предусмотрены штрафы.

Также напомним, что одной из главных тем на Украине является травля преподавательницы украинского национального педагогического университета (НПУ) имени ДрагомановаЕвгении Бильченко за критику языкового законодательства.