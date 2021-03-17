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Стрелков предупредил об опасности выдачи Киеву экс-главы ЛНР

Ura.Ru
1 час назад
Если Россия выдаст властям Украины экс-главу самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого, то войска Донбасса могут потерпеть поражение в будущей войне с Украиной. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Стрелков объяснил невозможность выдачи Плотницкого
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Выдать Плотницкого Украине совершенно невозможно. Он слишком много знает», — заявил Стрелков. Он отметил, что Плотницкий может раскрыть данные, которые поставят под угрозу безопасность Донбасса.
Эту позицию подтверждают опрошенные URA.RU политологи. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что Россия не станет вести переговоры с Украиной по выдаче Плотницкого. «Нет таких условий, при которых Москва сдаст или обменяет Плотницкого», — рассказал он журналисту агентства.
Ополченец ДНР, поэт, политолог Павел Кухмиров в разговоре с корреспондентом также согласился с мнением Стрелкова. «Плотницкий обладает важными разведданными. Он может многое рассказать Украине», — уверен Кухмиров.
Суд Украины 16 марта заочно приговорил Плотницкого к пожизненному заключению. Сейчас экс-глава республики находится в розыске. По некоторым данным, сейчас он находится в России. Также приговор был вынесен другим лидерам ополчения Донбасса. Среди них Андрей Патрушев и Александр Гуреев.
В мире,Михаил Погребинский,Александр Гуреев,Андрей Патрушев,Игорь Стрелков,Киев,Россия,Украина,
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