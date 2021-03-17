Стрелков объяснил невозможность выдачи Плотницкого

Если Россия выдаст властям Украины экс-главу самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого, то войска Донбасса могут потерпеть поражение в будущей войне с Украиной. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Выдать Плотницкого Украине совершенно невозможно. Он слишком много знает», — заявил Стрелков. Он отметил, что Плотницкий может раскрыть данные, которые поставят под угрозу безопасность Донбасса.
Эту позицию подтверждают опрошенные URA.RU политологи. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что Россия не станет вести переговоры с Украиной по выдаче Плотницкого. «Нет таких условий, при которых Москва сдаст или обменяет Плотницкого», — рассказал он журналисту агентства.
Ополченец ДНР, поэт, политолог Павел Кухмиров в разговоре с корреспондентом также согласился с мнением Стрелкова. «Плотницкий обладает важными разведданными. Он может многое рассказать Украине», — уверен Кухмиров.
Суд Украины 16 марта заочно приговорил Плотницкого к пожизненному заключению. Сейчас экс-глава республики находится в розыске. По некоторым данным, сейчас он находится в России. Также приговор был вынесен другим лидерам ополчения Донбасса. Среди них Андрей Патрушев и Александр Гуреев.