Байден: Путин заплатит за "вмешательство" в выборы в США

США, как сообщал «Рамблер», также продолжают обвинять Россию во вмешательстве российских спецслужб в американские выборы 2016 года. Расследование дела носит название Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»). В его рамках сотрудники ФБР
проверяли соратников Дональда Трампа
на возможную связь с россиянами. Известно, что американцы внедрили в штаб политика своего человека, чтобы выяснить сотрудничает ли Трамп с Москвой. Никаких доказательств российского вмешательства в голосование до сих пор представлено не было, однако в 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер
в своем отчете по расследованию заявил, что россияне «помогли» тогда Трампу избраться главой государства. Политик в свою очередь назвал обвинения голословными и сравнил преследование своей персоны с «охотой на ведьм».