Байден: Путин заплатит за "вмешательство" в выборы в США

По его словам, недавно у него с российским президентом состоялся долгий разговор. В начале беседы Байден заявил Путину, что они оба друг друга хорошо знают. Поэтому американский лидер предупредил собеседника, что если он узнает, «что это (вмешательство) происходило», ему следует «быть готовым».