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Байден: Путин заплатит за "вмешательство" в выборы в США

Павел Тиунов
24 минуты назад
Президент России Владимир Путин должен заплатить за вмешательство в американские выборы в 2020 году, заявил глава США Джо Байден. Его громкое высказывание цитирует ТАСС.
Байден сделал заявление во время интервью в эфире телеканала ABC. Ведущий поинтересовался у национального лидера его отношением к опубликованному ранее докладу американский разведки, согласно которому российские власти пытались дискредитировать Байдена и представителей Демократической партии в глазах избирателей во время прошлогодних выборов президента США.
«Он (Путин) заплатит цену», - отметил Байден.
По его словам, недавно у него с российским президентом состоялся долгий разговор. В начале беседы Байден заявил Путину, что они оба друг друга хорошо знают. Поэтому американский лидер предупредил собеседника, что если он узнает, «что это (вмешательство) происходило», ему следует «быть готовым».
США, как сообщал «Рамблер», также продолжают обвинять Россию во вмешательстве российских спецслужб в американские выборы 2016 года. Расследование дела носит название Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»). В его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Дональда Трампа на возможную связь с россиянами. Известно, что американцы внедрили в штаб политика своего человека, чтобы выяснить сотрудничает ли Трамп с Москвой. Никаких доказательств российского вмешательства в голосование до сих пор представлено не было, однако в 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем отчете по расследованию заявил, что россияне «помогли» тогда Трампу избраться главой государства. Политик в свою очередь назвал обвинения голословными и сравнил преследование своей персоны с «охотой на ведьм».
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