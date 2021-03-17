На Украине 8- и 13-летний блогеры объявили о романе

В начале 2020 года, как сообщал «Рамблер», жительница города Железногорска Красноярского края по имени Дарья прославилась тем, что забеременела в 13 лет. Она заявила, что отцом ребенка является 10-летний Иван. Позже выяснилось, что на самом деле девочка забеременела от соседа, ученика старших классов, склонившего ее к интимной близости при помощи угроз и шантажа. Некоторое время спустя Дарья родила дочь Эмилию. Иван пообещал удочерить ее.