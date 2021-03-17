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На Украине 8- и 13-летний блогеры объявили о романе

Артём Кульша
1 час назад
Восьми- и 13-летний украинские блогеры объявили о том, что встречаются. Об этом сообщает телеграм-канал «НеМалахов».
На Украине 8- и 13-летний блогеры объявили о романе
Фото: соцсетисоцсети
Паше Пэлу — 13 лет, Милане Маханец — восемь. Они живут в Киеве и некоторое время назад объявили о том, что с разрешения родителей стали парой. С тех пор они активно освещают подробности личной жизни в социальных сетях — целуются на камеру, рассказывают, что спят вместе, и так далее.
В начале 2020 года, как сообщал «Рамблер», жительница города Железногорска Красноярского края по имени Дарья прославилась тем, что забеременела в 13 лет. Она заявила, что отцом ребенка является 10-летний Иван. Позже выяснилось, что на самом деле девочка забеременела от соседа, ученика старших классов, склонившего ее к интимной близости при помощи угроз и шантажа. Некоторое время спустя Дарья родила дочь Эмилию. Иван пообещал удочерить ее.
На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что не позже середины февраля жительница Санкт-Петербурга организовала порнографическую съемку своей 10-летней дочери с целью последующего распространения данных материалов.
Сотрудники правоохранительных органов уличили ее в этом и возбудили в ее отношении уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью и сопряженных с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
В мире,МВД,Киев,Милан,Украина,
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