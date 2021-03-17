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Москва

МИД: контакты России и НАТО по военной линии полностью разорваны 

Павел Тиунов 1 час назад
МИД: контакты России и НАТО по военной линии полностью разорваны
Фото: ТАСС
Россия утратила контакты с НАТО по военной линии, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Дипломат прокомментировал обвинения представителей Североатлантического альянса в том, что Москва сорвала заседания Совета Россия-НАТО.
О том, что переговоры в 2020 году не состоялись по вине россиян ранее в своём докладе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Парируя обвинения, Александр Грушко отметил, что представители альянса отказались от всех подготовительных к заседанию Совета процессов: от участия в деятельности рабочей группы и подготовительного комитета.

«Все элементы кроме встречи послов были ими разрушены, они больше не функционируют», — пояснил дипломат, подчеркнув, что договоренностей о проведении заседания Советов в 2020 году не было.

Грушко добавил, что есть более серьёзная проблема в отношениях России и НАТО — это обрыв контактов по военной линии. По его словам, потеря связи с военными представителями альянса является главным препятствием для политического диалога.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что НАТО совместно с украинской армией ближе к лету устроит крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области. Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют «расширение Сувалкского коридора» (гипотетический сухопутный «коридор» между Белоруссией и Калининградской областью — прим. ред.), а также отработают «изоляцию Крыма» от России.
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В мире , Армия , Политика , Йенс Столтенберг , Александр Грушко , МИД , НАТО , РИА Новости
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