МИД: контакты России и НАТО по военной линии полностью разорваны 

О том, что переговоры в 2020 году не состоялись по вине россиян ранее в своём докладе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг . Парируя обвинения, Александр Грушко отметил, что представители альянса отказались от всех подготовительных к заседанию Совета процессов: от участия в деятельности рабочей группы и подготовительного комитета.

«Все элементы кроме встречи послов были ими разрушены, они больше не функционируют», — пояснил дипломат, подчеркнув, что договоренностей о проведении заседания Советов в 2020 году не было.

Грушко добавил, что есть более серьёзная проблема в отношениях России и НАТО — это обрыв контактов по военной линии. По его словам, потеря связи с военными представителями альянса является главным препятствием для политического диалога.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что НАТО совместно с украинской армией ближе к лету устроит крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области. Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют «расширение Сувалкского коридора» (гипотетический сухопутный «коридор» между Белоруссией и Калининградской областью — прим. ред.), а также отработают «изоляцию Крыма» от России.