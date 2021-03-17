Обзор иноСМИ: США создадут «азиатскую НАТО» 

«Крым — динамичный российский регион»

Германии Сергей Нечаев Посол России заявил в своем материале для Berliner Zeitung, что присоединение Крыма к России было спровоцировано Западом. Он отметил, что этому предшествовал государственный переворот на Украине , произошедший при политической и финансовой поддержке некоторых западных стран.

«Они хотели вбить клин между Россией и Украиной, разрушить их отношения и привязать Киев к евроатлантическим структурам», — подчеркнул дипломат.

Нечаев отметил, что сейчас промышленное производство в Крыму растет, а инфраструктура полуострова расширяется.

«Полуостров получил впечатляющие импульсы от холдингов Российской Федерации. Регион открыт для сотрудничества и обмена с зарубежными партнерами. Пора признать законный и демократический выбор многонационального народа Крыма», — заключил посол.

Немцы рассказали о работе с Россией вопреки санкциям

Напряженность в отношениях между ЕС и Россией снова возросла, поскольку Брюссель ужесточил санкции против Москвы. Однако немецкий производитель техники для сельского хозяйства Claas продолжает возлагать надежды на свой завод на юге России, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Компания ведет бизнес в России с 2003 года и недавно расширила свое производство в Краснодаре. В модернизацию техники и создание новых рабочих мест вложено 120 миллионов евро. Claas заключила с российскими властями инвестиционный контракт, благодаря которому компания получает государственные субсидии при покупке новой техники.

США создадут «азиатскую НАТО»

Власти Китая считают визиты главы Госдепартамента США и министра обороны в Японию и Южную Корею попыткой создать «азиатскую НАТО». Как отмечает France 24, во время этих переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от использования «принуждения и агрессии».

Американцы спешат создать азиатские альянсы «перед лицом растущей устойчивости Пекина». Визит в Токио случился всего через несколько дней после виртуальной встречи Джо Байдена с лидерами Японии, Австралии и Индии.

Британских грабителей решили «чипировать»

В Британии вышедших из тюрьмы грабителей и воров заставят носить GPS-метки для отслеживания их передвижений. Как сообщает Sky News, речь идет о первой в мире подобной схеме сдерживания повторных правонарушений.

На преступников, отбывших срок от года, при освобождении будут вешать GPS-браслет. Их перемещения планируют контролировать с помощью спутников 24 часа в сутки в течение 12 месяцев. В течение следующих шести месяцев власти планируют следить за 250 преступниками. Адвокат Ник Фриман заявил, что это может оказать пустой тратой денег налогоплательщиков. «Эта технология небезопасна, грабители очень искусны в ее обходе. „Кроме того, браслет видно. Это может стать позорным клеймом“, — отметил он.

»Они приходят отовсюду»: Трамп предупредил США о катастрофе

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что политика президента Джо Байдена приведет к новому кризису на границах, способному «уничтожить страну». Об этом сообщает Fox News.

По словам Трампа, он и президент Мексики построили «прекрасные отношения», основанные на борьбе с нелегальной миграцией и строительстве пограничной стены. Однако Байден от финансирования стены отказался. «Сегодня они [мигранты] прибывают. Вы посмотрите. Я вижу, что они прибывают из Йемена. Они прибывают с Ближнего Востока. Они приходят отовсюду. Они собираются уничтожить нашу страну, если мы что-то с этим не сделаем», — заявил Трамп.