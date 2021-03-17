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Москва

В НАТО обеспокоены ситуацией в Грузии 

ТАСС и ещё 2 5 часов назад
НАТО обеспокоена политической ситуацией в Грузии и ожидает от Тбилиси соблюдения демократических стандартов. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"НАТО обеспокоена ситуацией в Грузии. НАТО ожидает от Грузии соблюдения демократических стандартов и решения политических сложностей путем диалога", — сказал он.

Генсек подчеркнул, что Грузия должна продолжить реализацию реформ. "Мы хотели бы увидеть урегулирование этих сложностей, и чтобы затем найти выход для того, чтобы Грузия могла продолжить реализацию реформ", — отметил он, подчеркнув, что НАТО поддерживает посреднические усилия ЕС в этом вопросе.

Ситуация в Грузии

Грузинские власти и оппозиция с 12 марта проводят интенсивные переговоры при посредничестве представителя председателя Евросовета по Грузии Кристиана Даниэльсона. За это время дипломат дважды встретился с президентом Саломе Зурабишвили, а также с премьером, представителями правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" и оппозиции. Изначально планировалось, что визит должен был завершиться 14 марта, но так как к этому времени сторонам не удалось достичь договоренности, представитель главы Евросовета решил остаться в Тбилиси до того, пока не будет найдено решение по выходу из политического кризиса.
Участники встречи отказываются раскрывать детали переговоров с Даниэльсоном, однако известно, что власти и оппозиция обсуждают документ из шести пунктов, который должен стать основой будущих соглашений. В том числе речь идет о реформе избирательной системы и обновлении судебной системы Грузии.
Камнем преткновения являются досрочные выборы и арест депутата, лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ники Мелии, а также сторонника оппозиции Георгия Руруа. Оппозиция считает Мелию и Руруа политическими заключенными и требует их освобождения. Власти категорически против этого и заявляют, что нельзя вмешиваться в дела правосудия. Оппоненты настаивают на проведении внеочередных выборов в парламент или плебисцита по вопросу, хотят ли жители страны проведения новых выборов. Правящая партия считает, что выборы в парламент уже состоялись в октябре-ноябре 2020 года, они признаны легитимными и нет никаких правовых оснований для повторного голосования.
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Комментарии
В мире , Саломе Зурабишвили , Йенс Столтенберг , Ираклий Гарибашвили , Ника Мелия , ЕС , Европейский совет , НАТО , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Брюссель , Грузия , Тбилиси
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