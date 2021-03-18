Президент Грузии вакцинировалась препаратом AstraZeneca

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в день своего рождения привилась от коронавирусной инфекции препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, сообщили в администрации грузинского лидера.
Фото: Sputnik / Александр Имедашвили Sputnik / Александр Имедашвили
«Если мы хотим выйти из того экономического положения, которое вызвано пандемией коронавируса, мы должны использовать эту возможность... Желаю всем здоровья, уверена, что мы справимся и с этим вызовом», — цитирует её после вакцинации РИА Новости.