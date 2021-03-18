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Президент Грузии привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca

RT на русскомиещё 3
1 час назад
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в день своего рождения привилась от коронавирусной инфекции препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, сообщили в администрации грузинского лидера.
Президент Грузии вакцинировалась препаратом AstraZeneca
Фото:  Sputnik / Александр Имедашвили Sputnik / Александр Имедашвили
«Если мы хотим выйти из того экономического положения, которое вызвано пандемией коронавируса, мы должны использовать эту возможность... Желаю всем здоровья, уверена, что мы справимся и с этим вызовом», — цитирует её после вакцинации РИА Новости.
15 марта в Грузии началась вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca.
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