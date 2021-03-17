В Испании объявили о введении четырёхдневки

Испанское правительство объявило о тестировании четырёхдневной рабочей недели в национальном масштабе, сообщает The Gurdian. Компаниям, решившимся на эксперимент, обещали компенсацию затрат.

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Журналисты напомнили, что Испания одной из первых стран в Европе ввела 8-часовой рабочий день. Теперь местное правительство первым в мире объявило о тестировании четырёхдневной рабочей недели в масштабах государства.

Авторы инициативы полагают, что её успешная реализация повысит производительность труда, замедлит развитие климатического кризиса, а также благоприятно скажется на здоровье испанских граждан.

В эксперименте, старт которого запланирован на осень 2021 года, могут принять участие все заинтересованные компании. Пилотный проект рассчитан на три года: в первый год участникам обещают компенсировать 100% затрат на переход на 32-часовую рабочую неделю во второй – 50%, в третий – 33%.

Предполагается, что в проекте примут участие около 200 компаний и от 3 до 6 тысяч рабочих. Главное условие для руководства предприятий – сохранить рабочие места и уровень зарплат.

Идею о введении «четырёхдневки», как сообщал «Рамблер», активно обсуждают и в России. Согласно результатам недавно проведенного опроса, большинство работодателей допустили переход на 32-часовую рабочую неделю.