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В Испании объявили о введении четырёхдневки

Павел Тиунов
1 час назад
Испанское правительство объявило о тестировании четырёхдневной рабочей недели в национальном масштабе, сообщает The Gurdian. Компаниям, решившимся на эксперимент, обещали компенсацию затрат.
В Испании объявили о введении четырёхдневки
Фото: ReutersReuters
Журналисты напомнили, что Испания одной из первых стран в Европе ввела 8-часовой рабочий день. Теперь местное правительство первым в мире объявило о тестировании четырёхдневной рабочей недели в масштабах государства.
Авторы инициативы полагают, что её успешная реализация повысит производительность труда, замедлит развитие климатического кризиса, а также благоприятно скажется на здоровье испанских граждан.
В эксперименте, старт которого запланирован на осень 2021 года, могут принять участие все заинтересованные компании. Пилотный проект рассчитан на три года: в первый год участникам обещают компенсировать 100% затрат на переход на 32-часовую рабочую неделю во второй – 50%, в третий – 33%.
Предполагается, что в проекте примут участие около 200 компаний и от 3 до 6 тысяч рабочих. Главное условие для руководства предприятий – сохранить рабочие места и уровень зарплат.
Идею о введении «четырёхдневки», как сообщал «Рамблер», активно обсуждают и в России. Согласно результатам недавно проведенного опроса, большинство работодателей допустили переход на 32-часовую рабочую неделю.
Специалисты проанализировали ответы более 1000 работодателей по всей стране. 42% респондентов заявили, что не готовы перейти на «четырёхдневку» и одномоментное внедрение инициативы оценили негативно. 38% заявили, что не против нововведения в кратчайшие сроки. 20% сохранили нейтралитет. При этом 53% работодателей допустили, что в будущем переведут сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, 41% категорически не согласились с потенциальным нововведением.
В мире,Испания,
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