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Подтвержден опасный побочный эффект вакцины AstraZeneca 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Опасный побочный эффект вакцины AstraZeneca подтвердили
Фото: Reuters
Группа норвежских ученых подтвердила риск появления опасного побочного эффекта, вызываемого вакциной AstraZeneca. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную газету Verdens Gang.
Специалисты проверили данные трех медиков в возрасте до 50 лет, которые были госпитализированы в больницу Рискхоспиталет при Университете Осло из-за образовавшихся тромбов. Указывается, что один из них умер. Ученые считают, что у пациентов образовались тромбы при сниженном количестве лимфоцитов из-за сильной иммунной реакции организма.

«Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами», — подчеркнул один из авторов исследования Пол Андре Хольме.

На данный момент в Норвегии препарат AstraZeneca получили 120 тысяч человек, большинство из которых не сталкивалось с побочными эффектами. Несмотря на это, королевство приостановило вакцинацию, как и несколько десятков других европейских стран.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Южная Корея , Норвегия
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