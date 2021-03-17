Мужчина похудел на 126 кг и стал курьером

Сингапурец, который страдал от лишнего веса и весил около 200 кг, рассказал, что ему удалось похудеть на 126 килограммов. 37-летний Риз Фокс (Riz Fox) признался, что придерживался кетогенной диеты.

Фото: Riz Fox / facebook Riz Fox / facebook

Он ел много белковой и жирной пищи, но потреблял крайне мало углеводов — в данный момент он не ест больше 20 граммов углеводов в сутки.

Благодаря своей диете мужчина сбросил больше сотни килограммов всего за год, у него появилась энергия для занятий спортом. Он стал кататься на велосипеде по округе и устроился курьером, чтобы больше двигаться, пишет издание Mothership.

Потом нужно было только поддерживать вес и тренироваться, потому что я хочу отправиться в велосипедное путешествие вокруг света, — рассказал Фокс.

Он признался, что люди, которые хотят много сбросить, никуда от диеты не денутся, им придётся соблюдать правила питания и много заниматься.